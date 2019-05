Une programmation des plus humoristiques au Ganoué cet été

Les amateurs de théâtre auront encore droit à une programmation des plus humoristiques cet été au Ganoué. Les pièces « Le 2 de pique !!! », « Peau d’ours » et « Les Héritants » ne manqueront pas de donner des fous rires à l’assistance.

Marie-Claude Paradis, présidente du conseil d’administration, explique que les pièces sont sélectionnées pour que le public puisse oublier ses tracas du quotidien le temps d’une soirée :

« Quand on choisit les pièces, notre objectif est de permettre aux gens d’arriver au théâtre et de décrocher de leur semaine, de leur journée et de pouvoir rire et s’amuser. »