La Société lyrique de la Beauce plonge dans la musique sacrée d’hier et d’aujourd’hui

La Société lyrique de la Beauce interprétera un répertoire ambitieux samedi soir prochain, sous la direction du chef Vincent Quirion. Au programme, musique sacrée classique et contemporaine.

Fidèle à ses habitudes, la Société lyrique de la Beauce (SLB) convie la population à l’Église Saint-Georges, un lieu qui s’agence à ravir avec les pièces choisies. Les 50 choristes seront accompagnés d’un ensemble instrumental formé de 9 musiciens, soit un quatuor à cordes, un piano, une trompette, un hautbois et des percussions.

Classique et contemporain

Le chœur offrira une superbe gerbe musicale, puisque le sacré sera doublement à l’honneur. En effet, la Société lyrique conjuguera à la fois le passé et le présent en mettant en valeur des compositeurs des époques classiques et contemporaines. Deux mondes, deux époques, deux réalités, mais une même passion. Vous y retrouverez donc le sacré d’hier et d’aujourd’hui.

En première partie, place à Haydn avec son Heiligmesse, une œuvre complète qui saura délecter les spectateurs. En seconde partie, toujours du sacré, mettant cette fois-ci en vedette des compositeurs contemporains... et toujours vivants : Webber, Jenkins et Forrest. Trois extraits du Jubilate Deo de Forrest seront interprétés au cours de la deuxième partie du concert.

Les billets sont en vente au coût de 25 $ et de 10 $ pour les enfants à la billetterie des Amants de la scène et auprès des choristes. Ils seront également en vente à l’entrée de l’église le soir du concert.

Le spectacle débute à 20 h. Il n’y aura qu’une seule représentation de ce concert.

À propos de la Société lyrique de la Beauce

La Société lyrique de la Beauce (SLB) est un chœur dont le répertoire s’étend de la musique sacrée à des extraits d’opéra célèbres, en passant par la comédie musicale et la musique de film. Fondée en 1992, la chorale est composée de plus de 50 hommes et femmes provenant d’un peu partout dans la région de la Beauce.