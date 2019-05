Lancement de la programmation de la 9e édition de la Fête des Parfums

La programmation pour la 9e édition de la Fête des Parfums a été annoncée aujourd’hui lors d’une conférence de presse. L’évènement se déroulera le dimanche 2 juin 2019 de 9h à 16h30 sur l’Île Pozer à Saint-Georges.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs. Des calèches seront disponibles pour transporter les gens à partir du stationnement près de l’usine d’épuration d’eau jusqu’à l’entrée de l’Île. Pour les personnes à mobilité réduite, des bénévoles avec des voiturettes électriques s’occuperont de les conduire jusqu’au lieu de la fête.

Programmation

Exposants

Une quarantaine d’exposants seront sur place pour vendre leurs produits du terroir et offrir des conseils sur la culture des lilas.

Ateliers

Au courant de la journée, cinq ateliers seront présentés. Les participants pourront apprendre les techniques pour préserver le parfum et le goût du lilas, assister à un atelier sur les fines herbes, une démonstration de taille de lilas, sur la permaculture et sur les huiles essentielles.

Visite guidée

Des visites guidées de la collection de lilas, du Musée des Lilas, seront proposées afin d’admirer les 659 plants actuels.

Formule musicale

Depuis 2015, le comité organisateur de la fête propose des prestations musicales faites par des musiciens professionnels, semi-professionnels et amateurs. Cette année, de 9h à 16h, une vingtaine d’artistes de la région et également de Québec joueront aux entrées de l’Île Pozer et au Parc Veilleux.

Animation pour les enfants

Deux animatrices pour les enfants font partie de la programmation. Gaétane Samson donnera un petit cours d’horticulture et Julie Chabados animera différents jeux.

Pique-nique sur l’Île

Les gens sont invités à apporter leur dîner pour pique-niquer en famille sur l’Île. Pour cette édition, une cantine roulante sera sur place.

Concours de photographie

Pour une autre année, le concours de photographie revient sous le thème « Le Lilas dans tous ses états ». Les participants sont invités à envoyer leurs photographies avant le 29 mai à cette adresse : http://www.lemuseedeslilas.com/lilas-concours-inscription.php

Attente du comité

L’année dernière, 5500 à 6000 personnes étaient venues participer à l’activité. Cette année, des autobus venant de l’extérieur de la ville sont attendus, car l’évènement est de plus en plus reconnu à l’extérieur de la région.

Plus d’informations

Pour plus d’informations, les gens peuvent voir la programmation complète sur le site Internet de la Fête des Parfums.