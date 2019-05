« Un été show 2.0 » prendra son envol dès le 5 juillet prochain à Sainte-Marie

L’événement Un été show 2.0 revient encore une fois cette année à Sainte-Marie, du 5 juillet au 16 août, avec une série de spectacles des plus diversifiés et qui seront un pur plaisir musical pour le public.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Ville de Sainte-Marie annonce le retour de cette série de spectacles en plein air qui, pour souligner le 275e anniversaire de fondation de la ville, propose une programmation rehaussée et bonifiée.



Les spectacles seront présentés beau temps, mauvais temps au même endroit, puisqu’un grand chapiteau sera installé à la Grande Place du centre-ville durant toute la période estivale. Chaque spectacle aura lieu le vendredi et débutera à 19 h 30.

Un été musical et animé

Sept spectacles au total seront donc présentés dans le cadre de cet événement. Des artistes aux registres variés viendront faire des prestations pour le plus grand bonheur des amateurs de musique.

Véronique Labbé

Le 5 juillet, l’artiste Véronique Labbé, reconnue pour sa fougue sur scène, viendra interpréter classiques et grands succès du répertoire country, de même que quelques chansons originales.

Étienne Drapeau

Quant à Étienne Drapeau, celui-ci se produira le 12 juillet, et offrira pour l’occasion quelques-uns de ses plus grands succès adaptés en espagnol. Sous des rythmes de salsa, de merengue, de pop, de reggaeton et de bachata, le chanteur interprètera aussi les chansons des artistes les plus connus du répertoire latino-pop international, comme Santana, Enrique Iglesias ou Marc Anthony. Une occasion de redécouvrir cet artiste.

Boogie Wonder Band

Le Boogie Wonder Band, dont la réputation n’est plus à faire, se présentera le 19 juillet, plus flamboyant et divertissant que jamais. La formation musicale offrira pour l’occasion son tout nouveau spectacle, reprenant les plus grands succès musicaux du disco et faisant revivre cette époque musicale. Une prestation à ne pas manquer, réalisée par des artistes qui ont le sens du spectacle.

Autres artistes de la programmation

D’autres artistes se produiront lors de cette nouvelle édition d’Un été show 2.0. Bryan Tyler, ancien participant de La voix, et son groupe The Bluestorm donneront une prestation le 26 juillet, alors que l’artiste Soran, qui a participé à La voix IV, offrira au public un répertoire où la pop, le folk et l’électronique se côtoient.

Pépé s’amènera avec sa guitare le 9 août prochain et Cindy Bédard, qui a remporté le prix Interprète country en 2016, présentera les nouvelles compositions de son dernier album Cœur sédentaire le 16 août.



En première partie

Dès 19 h 30, en première partie, le public aura également l’occasion de découvrir les finalistes, de même que la gagnante, Edina Mercier, du concours La Toune d’or de l’édition 2019, qui seront en prestation.



Un été show 2.0 en est cette année à sa deuxième édition sur le site de la Grande Place du centre-ville.