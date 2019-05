33e saison des Amants de la scène : plus de 100 spectacles seront présentés

Voir la galerie de photos

Fidèles à leurs habitudes, Les Amants de la scène ont lancé leur programmation 2019-2020 en grande pompe ce mercredi. Pour cette 33e saison, plus de 100 spectacles seront présentés que ce soit en humour, en danse, en théâtre ou en chanson.

Pour ce qui est des nouveautés, les adeptes de musique pourront se procurer le forfait country qui donnera accès aux spectacles de Matt Lang, Robby Johnson et Yoan, ou encore le forfait hommage qui permettra d’assister à cinq spectacles revisitant les plus grands succès des Beatles, de Leonard Cohen, de Stevie Ray Vaughan, de CCR et de Queen.

Une soirée haute en couleur

La salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches était remplie au maximum de sa capacité pour le dévoilement de cette programmation. À l’animation, l’humoriste Alex Perron en a fait rire plus d’un. Les spectateurs couraient la chance de gagner l’un des nombreux prix qui étaient tirés au sort.

13 invités-surprise étaient là pour offrir de courtes performances. Le chanteur country, Robby Johnson, n’a pas manqué de faire danser l’assistance. Benoît Jacques des Amants de la scène était fier que cet artiste de renom, toujours fort occupé, se soit déplacé dans sa ville natale pour jouer quelques pièces. Le public a aussi pu compter sur la présence de Samuel Breton, Denis Bouchard, Justin Saladino, Pascale Picard, Mathieu Cyr et plusieurs autres.

Pour Luce Caron qui était dans l’assistance, ce dévoilement lui a certainement donné l’envie d’aller se procurer des billets pour plusieurs autres spectacles. « Tout m’intéresse ! », nous a-t-elle confié durant l’entracte.

D’autres artistes seront ajoutés à la programmation et seront dévoilés au courant des prochains mois. Chose certaine, il y en aura pour tous les goûts.