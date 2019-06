Activités à ne pas manquer en Beauce du 7 au 9 juin

La fin de semaine du 7 au 9 juin s’annonce chargée en activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités sportives et culturelles.

Vendredi 7 juin

Beauce Art : L’International de la sculpture

Pour une 6e édition, le symposium International de sculpture de Saint-Georges revient en force avec la thématique Dérives et Délices grandeur nature.

Où? Au quartier des artistes dans le stationnement devant le centre sportif Lacroix-Dutil

Quand? Toute la journée

Festival sportif de Sainte-Marie

Avec un nouvel emplacement, la 15e édition du festival sportif de Saint-Marie battra son plein du 6 au 9 juin.

Où? Derrière le centre Caztel

Quand? Activités sportives : de 9 h à 21 h

Spectacles : de 18 h à 23 h

Party d’ouverture de terrasse au Resto Pub DIX93

Présenté par Frampton Brasse.

Où? Au Resto Pub DIX93

Quand? Dès 18 h

Festival Down by the Riverside

Pour une 4e année consécutive, le festival swing enflammera les amateurs de danse.

Où? 200, 18e rue, Saint-Georges

Quand? Soirée dès 20 h

Festival Alternative

Un nouveau festival de musique émergente débarque à Thedford Mines

Où? 21 rue Pie XI, Thedford Mines

Quand? De 18 h 30 à 3 h

Expos'Art

Dix artistes de la relève vous présenteront leurs talents pour la deuxième édition de l’événement qui se déroulera du 6 au 27 juin.

Où? Au centre multiculturel de Saint-Éphrem

Quand? de 8 h 30 à 18 h 30

Samedi 8 juin

Open Trail et première visite guidée au Domaine du Radar

Le second Open Trail ainsi que les premières visites guidées du domaine de la saison auront lieu ce samedi.

Où? Domaine du Radar, 50 rang Sainte-Catherine, Saint-Sylvestre

Quand? de 9 h à 16 h

Pêche en ville

L’événement Pêche en ville est de retour à Saint-Georges pour permettre aux amateurs ou curieux de pouvoir pratiquer et s’initier à la pêche sportive.

Où? Parc des Sept-Chutes

Quand? Dès 7 h

Ventes de garage à Saint-Zachari

L’événement annuel est de retour dans la municipalité. Venez y dénicher vos prochaines trouvailles!

Où? Partout dans la ville

Quand? Toute la journée

Grande course des petits canards

Le Club de natation régional de Beauce tient sa 10e campagne de financement. Plus de 5000 canards en plastiques déferleront sur la rivière Chaudière.

Où? Aux passerelles de la rivière Chaudière, Saint-Georges

Quand? 14 h

Dimanche 9 juin

