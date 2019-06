Le Festival sportif de Sainte-Marie se surpasse pour la 15e édition

Le Festival sportif présenté par Tim Hortons se déroulait à Sainte-Marie du 6 au 9 juin derniers. Et pour l’occasion, Dame Nature et festivaliers étaient au rendez-vous, puisqu’il y a eu un record d’inscriptions dans toutes les disciplines sportives et défis logistiques. L’équipe du comité organisateur s’est dite extrêmement satisfaite de sa 15e édition.

Du sport pour tous les goûts et un nouveau site

70 équipes de soccer, près de 900 coureurs, 150 formations de beach volley, 30 équipes de dek hockey, 32 équipes de balle donnée et les participants à 14 autres disciplines sportives se sont rassemblés pour cette fin de semaine des plus sportives. Ceux-ci ont pu profiter des nouvelles installations situées à la Cité Sainte-Marie. Aux dires des festivaliers, le stade Julien-Faucher, les nouvelles surfaces de dek hockey et l’emplacement général des festivités avaient tout pour plaire.

En nouveauté, les organisateurs avaient ajouté au programme le stand up paddle board (SUP), à la piscine de la polyvalente Benoît-Vachon, ainsi qu’une course à obstacles. Les deux activités, bien qu’émergentes, ont su plaire et attirer de nouveaux sportifs au festival.

Loca Design se surpasse pour l’aménagement extérieur

L’équipe de Loca Design et de LDM Constructions se sont vraiment surpassés pour l’aménagement de la toute nouvelle terrasse extérieure du festival. Grâce à la belle température, les festivaliers ont pu profiter de celle-ci jusqu’à tard le soir.

Une programmation musicale, gourmande et familiale

De nombreux partenaires financiers et anciens du festival ont participé au 5 à 7 du jeudi. Les coprésidents Pier-Ann Mercier et Jean-Philippe Cossette ont saisi l’occasion pour remercier les nombreux acteurs qui permettent la tenue du festival année après année depuis 15 ans. Vendredi, le Famous live band a quant à lui fait danser les festifs. Pour le populaire samedi soir, Matt Lang a soulevé la foule avec les chansons de son répertoire, jumelées à des hits new country.

Le festival comportait également un volet gourmand : spaghetti, smoked meat et brunch ont été servis sous le chapiteau. Les festivaliers ont pu également profiter de la présence de chez Victor Mobile et de la Cantine Bolduc. Les nombreuses possibilités de divertissement de la zone famille ont quant à elles comblé les enfants.

La barre plus haute pour la 16e édition

Les membres du comité organisateur savaient que les défis logistiques étaient nombreux cette année. Ils considèrent donc cette première année sur le nouveau site comme une de « transition et d’adaptation » et notent de nombreuses possibilités d’amélioration pour la 16e édition. Toutefois, dans l’ensemble, tous se disent extrêmement satisfaits et prêts à lever la barre encore plus haute pour la 16e édition.

Le Festival sportif tient à remercier Tim Hortons, la Ville de Sainte-Marie, Desjardins ainsi que tous les précieux partenaires qui ont fait confiance à l’organisation encore cette année. L’organisation remercie aussi ses très nombreux bénévoles et responsables des sports sans qui il n’y aurait assurément pas de festival. Les organisateurs donnent également rendez-vous aux festivaliers pour une nouvelle édition l’an prochain.