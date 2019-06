Coup d’envoi des Récitals de l’été georgien avec The Big River

Voir la galerie de photos

C’est ce mercredi 12 juin, à 19 h, que le groupe The Big River donnait le coup d’envoi de la nouvelle saison des Récitals de l’été georgien à l’Arboretum, avec leur spectacle Hommage à Johnny Cash. Pascal Goyette d’Adb TV était sur place pour capter en images et en vidéo la prestation.

Le groupe de The Big River est composé de Johnny Faucher (guitare, voix), Ludovic Tessier (batterie), William Zachary (guitare) et Samuel Therrien (basse).

Autres spectacles en juin

Deux autres spectacles sont au programme en juin. Le 19, le duo Pat et Mik, composé de Patrick Maranda et de Mika Rochette, s’amènera sur la scène de l’Arboretum avec son répertoire blues, country et folk.

Le 26 juin, c’est dans le répertoire des chansons francophones que se déroulera le spectacle du chœur ÉliCatRoCa avec Élizabeth Daigle, Catherine Daigle, Rock Daigle et Caroline Veilleux.