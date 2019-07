Pascal Goyette présente les Festivités de la fête du Canada à St-Georges

Voir la galerie de photos

Ce lundi 1er juillet, Pascal Goyette d’Adb TV était sur place lors du spectacle de la fête du Canada à St-Georges, qui s’est déroulée à la Place de l'Église.

Il nous présente en images et en vidéo l’événement qui présentait les groupes : The Big River, Les Ticky Jones et Beatz. La soirée s'est terminé par des feux d'artifices au centre-ville de St-Georges.