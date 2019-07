Le groupe Vibration Plus aux Récitals de l'été georgien

Voir la galerie de photos

C’est ce mercredi 10 juillet, à 19 h, que le groupe Vibration Plus animait la soirée des Récitals de l’été georgien à l’Arboretum. Pascal Goyette d’Adb TV était sur place pour capter en images et en vidéo la prestation.

Le groupe Vibration Plus a repris les plus grands succès rocks des années 70. Il est composé de Vicky Jacques, Jacques Veilleux, Ghislain Lachance, Richard Veilleux et André Gagnon.

Autres spectacles à venir

Trois autres spectacles sont à l'affiche pour le mois de juillet. Le 17 juillet, Pascale Racine interprétera un répertoire de Chant lyrique.

Le 24 juillet, vous pourrez venir danser avec le groupe Hot Stuff sous des airs de Disco, pop et rock. Il est composé de Luce Veilleux, Joey Doyon, Charles Drouin, Rémi Boutin et Nicolas Bilodeau.

Pour terminer le mois le 31 juillet, l'auteure-compositrice-interprète Valmo de St-Prosper chantera des chansons dans un style Pop-rocks.