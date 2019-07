Lac-Etchemin a maintenant son piano public!

La Municipalité de Lac-Etchemin a procédé au lancement de son premier piano public le mercredi 10 juillet dernier. Celui-ci a été aménagé au parc du sentier, situé en face du Camping Lac-Etchemin, et est une initiative du comité de suivi de la politique culturelle.

Lors du lancement, les musiciens du Camp musical ont donné une prestation d’une heure et demie et ont inauguré l’installation du piano en y jouant ainsi quelques pièces.

Cette initiative permettra dans un premier temps de tenir des spectacles dans le cadre des soirées musicales et par la suite, de rendre le piano accessible à la population et à ses visiteurs.

« Ce qu'on fait présentement, c'est qu'à tous les mercredis, il y a une soirée musicale. Il y en a eu une le 10, le 17 et il y en a une mercredi soir, et on l'ouvre. À date, on ne l'a pas laissé ouvert entre les spectacles. On [en] fait pour le faire connaître, on veut y aller tranquillement », a mentionné M. Jude Emond, directeur des loisirs, culture et vie communautaire à la Municipalité de Lac-Etchemin.