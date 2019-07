Un concert musical accompagné de coups de canons au Fort-numéro-un de Lévis

La Musique du Royal 22e Régiment présentera un concert musical accompagné de coups de canons, lors du traditionnel Concert au crépuscule au Fort-numéro-un de Lévis. Ce concert aura lieu le 27 juillet en soirée.

Lors cette 16e édition du concert, le 6e Régiment d’artillerie de campagne déploiera 5 obusiers C-3 pour accompagner la Musique. 25 obus à blanc de 105 mm devraient être tirés. Toutes les mesures ont été prises afin d’assurer la sécurité du public lors de cet événement.

Le 6 RAC est le plus vieux régiment d’artillerie francophone au pays. Il s’agit d’une unité de la réserve des Forces armées canadiennes appartenant au 35e Groupe-brigade du Canada. Le 6 RAC est le premier régiment d’artillerie au Canada à être commandé par une femme, le lieutenant-colonel Chantal Bérubé. Le régiment est surtout composé de membres provenant des régions de Lévis, de Montmagny et de Val-Bélair, et a un effectif autorisé de 335.