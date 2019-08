Dylan Poulin parmi les 10 meilleurs jeunes guitaristes au monde !

Voir la galerie de photos

Dylan Poulin, âgé de seulement 16 ans, a été choisi parmi plus de 1000 candidats comme l’un des dix meilleurs jeunes guitaristes du monde. Ce concours, organisé par Musicradar et Guitar magazine lui offrira peut-être la chance de s’envoler pour Londres s’il fait partie des trois finalistes.

Trois mois après avoir envoyé une vidéo de sa performance lors de la finale de secondaire en spectacle, le jeune homme, dont les parents sont originaires de la Beauce, a reçu un courriel de Londres lui annonçant la bonne nouvelle. La surprise fut de taille, car il ne se rappelait plus s’être inscrit.

« J’avais de la misère à y croire et j’étais content. »

S’il figure parmi les trois meilleurs, Dylan s’envolera pour Londres où il devra livrer une performance devant les plus grands noms du milieu. Il devrait savoir d’une journée à l’autre s’il est l’un des trois finalistes.

« Tout le monde est bon, rendu là. C’est presque de la chance », nous a-t-il dit humblement.

Une passion qui date de loin

Dylan Poulin a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 7 ans : « Ça fait tellement longtemps… ça fait partie de ma vie », explique-t-il. C’est son père qui lui a transmis cet amour pour la musique. Avec sa famille, le jeune homme est embarqué à quelques reprises sur la Monsters of rock cruise, une croisière qui lui a permis de tisser des liens avec des musiciens de renom.

« Ils m’ont apporté beaucoup de confiance. Savoir qu’ils étaient à côté de moi et qu’ils me disaient que j’avais du potentiel… J’étais relié à mes parents : dire à son enfant qu’il est bon c’est cliché, mais quand ça vient d’une personne comme eux, ça frappe plus. »