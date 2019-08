La 1re Avenue à Saint-Georges transformée en immense galerie d’art à ciel ouvert

À l’occasion de la 4e édition de Couleurs et saveurs au centre-ville de Saint-Georges, la 1re Avenue à Saint-Georges se transformera en immense galerie d’art à ciel ouvert, dans le cadre du vernissage déambulatoire de La longue galerie, qui aura lieu le samedi 17 août prochain à 15 h.

Plusieurs membres d’Artistes et artisans de Beauce exposeront ainsi leurs œuvres dans les vitrines des commerces de la 1re Avenue. Chaque vitrine contiendra une fiche qui présentera l’artiste.

Danielle Robinson

Originaire de Montréal et Beauceronne d’adoption maintenant installée à Saint-Joseph-de-Beauce, Danielle Robinson exposera ses créations artistiques dans les vitrines de la Clinique d’optométrie, chez Animo Dépôt ainsi que chez Meubles Gérard Poirier, où il sera possible d’y retrouver un collectif de tous les artistes.

L’artiste a décidé d’exposer des œuvres de ses séries Au-delà de soi et Il était une fois, qui regroupent des photographies et des montages numériques.

La série Au-delà de soi fait partie de l’exposition qu’elle présentera à la Galerie d’art de Sainte-Marie, à compter du 6 septembre. Selon l’artiste, ces œuvres racontent des histoires et sont réalisées à partir d’ombres qu’elle photographie. Cette série, qui comporte un côté féérique et mystérieux, laisse beaucoup de place à l’interprétation.

« Ce sont des œuvres qui vont venir nous chercher intérieurement. Je les ai faites en voulant représenter différentes choses et différentes sphères de la vie », a-t-elle expliqué.

Danielle Robinson a choisi trois modes d’impression pour ses créations : sur gatorboard, sur acrylique et sur aluminium.

Avec la série Il était une fois, celle-ci propose surtout des paysages, qui contiennent une touche spéciale.

« J’aime beaucoup me raconter des histoires, il faut que les choses me fassent rêver. J’aime beaucoup que les gens puissent s’approprier les œuvres en se racontant une histoire. Faut que les gens soient capables de regarder et de dire : “Ah, je vois un arbre, je vois une personnage”. Dans "Il était une fois", j’ai choisi ce titre-là justement parce que je veux que ça raconte une histoire », a aussi indiqué Danielle Robinson.