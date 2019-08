Le Festival de la Rentrée sera de retour pour une 2e édition

Le Festival de la Rentrée revient pour une 2e édition à Saint-Lambert-de-Lauzon. Entièrement organisé par un comité de bénévoles, le festival en mettra plein la vue.

Le festival sera lancé le 22 août avec une soirée pour les entreprises. Le groupe Just Do Hits revisitera les succès des années 60 à aujourd’hui, le vendredi 23 août.

Le samedi 24 août, des activités familiales auront lieu de 9 h à 16 h au Festival de la Rentrée. Au programme : marché public, spectacle de Brindille et Charlot, jeux gonflables, jeux d’eau, maquillage, Fourmi le clown, cirque Flip Top, Défi évasion, VTT électriques et une clinique de baseball. Cette journée se terminera avec un souper-spectacle qui affiche déjà complet. La population est invitée à se joindre à l'organisation pour le spectacle de Famous qui fera une revue musicale des années 50 à aujourd’hui.

Pour terminer le festival en beauté, la journée du dimanche 25 août sera bien remplie. En plus des jeux gonflables et du marché public qui seront de retour le dimanche, une messe gospel sera présentée sous le chapiteau, suivie du bingo du maire, d’un tournoi de pétanque et de cours de danse. Les Chevaliers de Colomb seront sur place pour combler les appétits. Une des activités phares du festival est sans aucun doute le Défi des dunes, une course dans un carré de sable géant, pour les gens qui n’ont pas peur de se salir.

Nouveauté cette année

Après plusieurs années d’absence, c’est le grand retour du Tournoi des secteurs, un tournoi de balle donnée où les joueurs sont divisés selon des secteurs de la municipalité et s’affrontent pour connaître le secteur gagnant. Une compétition amicale qui est ouverte à tous. Le secteur vainqueur sera couronné le dimanche après-midi.

Grâce aux nombreux commanditaires de l’événement, la majorité des activités sont gratuites.