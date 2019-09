Une soirée d'opéra aux Concerts sous le clocher

Le vendredi 20 septembre, les Concerts sous le clocher présenteront « Une soirée d’opéra » à l’église Saint-Georges.

Pour le premier concert de la saison 2019-2020, la soprano originaire de Sainte-Marie, Évelyne Larochelle sera accompagnée au piano par Bruce Gaulin. Elle a fait sa formation à Québec ainsi qu’à Niagara Falls, au Vetere Studio. De plus, la chanteuse a participé à plusieurs productions de l’Opéra de Québec. Le pianiste est diplômé du conservatoire de musique de Québec et est récipiendaire de plusieurs prix.

Le but de ces concerts et d'amasser des fonds pour l'église Saint-Georges et de permettre à de jeunes artistes de se produire.