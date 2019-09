La MRC des Etchemins offrira une riche programmation lors des Journées de la culture

Encore une fois, la MRC des Etchemins offre une riche programmation dans le cadre des Journées de la culture qui se tiendront le 27, 28, et 29 septembre prochains.

Fait à noter, la municipalité de Saint-Benjamin a été choisie coup de cœur par l’organisation Culture pour tous pour le circuit touristique Au pays de Maggie et l’activité intitulée Rencontre avec Daniel Lessard. Ces deux activités lauréates font partie des 13 activités proposées par divers organismes et individus des Etchemins.

La MRC des Etchemins encourage ses citoyens à participer à l’ensemble des activités gratuites inscrites à la programmation. Visitez le site Internet www.journeesdelaculture.qc.ca pour plus d’informations sur chacune des activités.

Voici les activités qui auront lieu les 27, 28 et 28 septembre à Saint-Benjamin :

Anne-Marie Hudon, 1000 podiums – démonstration et rencontre avec l’artisane

Berthier Guay Du génie et du rêve : les olympiades – démonstration et rencontre avec l’artiste

Chantal Nadeau, Méto Déco – démonstration et rencontre avec l’artiste

Circuit touristique Au pays de Maggie – parcours guidé, basé sur l’œuvre de Daniel Lessard *Coup de cœur

Exposition d’artistes et artisans amateurs du village – démonstrations devant l’ancien magasin général

Exposition de photos anciennes du petit-fils à Philémon – causerie et conférence à l’église de Saint-Benjamin

Exposition du cercle de fermières de Saint-Benjamin – ateliers et démonstrations à l’édifice municipal

L’art des Appalaches – plein air et rencontre avec l’artiste Caroline Larochelle au camping le Rescapé

Rencontre avec Daniel Lessard, au pays de Beauce et de Maggie – circuit et randonnée guidée, causerie, forum, conférence *Coup de cœur

Les 28 et 29 septembre à Saint-Prosper :

Exposition d’artisanat – démonstrations à l’Hôtel de Ville Circuit historique – visite guidée sur l’historique de lieux et bâtiments



Le 28 septembre à Sainte-Rose-de-Watford :

Rencontre d’auteur – causerie et conférence à la bibliothèque



Le 29 septembre à Saint-Luc-de-Bellechasse :

Et si on se racontait une lecture – atelier, causerie et conférence au centre communautaire

Trois jours d'activités gratuites orchestrées par Culture pour tous

Initiées et orchestrées par Culture pour tous, les Journées de la culture sont trois jours d’activités gratuites qui favorisent un plus grand accès de la population aux arts et à la culture. Tel que décrété par l’Assemblée nationale, l’événement se déroule chaque année le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, partout au Québec. La programmation propose des incursions interactives dans les processus de création et les savoir-faire. Les milliers d’activités qui la composent sont organisées par des artistes professionnels, artisans et travailleurs culturels, gens d’affaires, enseignants et travailleurs communautaires, municipaux ou gouvernementaux.