Un succès retentissant pour la 4e édition de Beauce Brasse

La tenue de la 4e édition de Beauce Brasse a marqué le début de l’automne, les 20 et 21 septembre, à l’Espace Redmond, face au Centre sportif Lacroix-Dutil. Lors de cette fin de semaine, ce populaire événement a rassemblé près de 9000 visiteurs.

« L’année passée, on [en] avait eu 8000, là, cette année, vendredi a été une soirée record à tous points de vue. Samedi a très bien été aussi », a d’abord indiqué Éric Doyon, principal organisateur de Beauce Brasse et président de Chaudière-Appalaches en spectacle.

Nouveaux exposants

Tout au long de l’événement, ce sont plus de 25 kiosques de bières de microbrasserie, de cuisine de rue et d’autres produits du terroir qui ont accueilli les festivaliers, parmi lesquels on retrouvait de nouveaux exposants comme le Domaine Berthiaume de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Le refuge des brasseurs de Sherbrooke, Le Grimoire de Granby ou La boîte à malt de Saint-Nicolas.

« Même chose au niveau de la cuisine de rue. La Casa Smoked Meat sur la Rive-Sud de Québec était là pour la première fois », a mentionné M. Doyon.

En tout, 200 produits de dégustation étaient offerts sur le site.

Des microbrasseries de tous les coins du Québec

On pouvait également dénoter une première pour Beauce Brasse, puisque des microbrasseries de tous les coins du Québec étaient aussi présentes pour l’événement.

« Beauce Brasse, ça fait quatre ans, donc le nom se promène un peu. Les brasseurs se parlent beaucoup, c’est une communauté assez proche. [Ils] cherchent toujours à aller dans les meilleurs événements de bières, de microbrasseries. Donc, le nom commence à faire sa place tranquillement pas vite. Je pense que la formule est bonne, autant pour les festivaliers que pour les exposants. Voilà pourquoi on a de moins en moins de misère à les faire venir en Beauce », a affirmé l’organisateur.

Mentionnons également que plusieurs microbrasseries régionales étaient aussi sur place.

Une 4e édition très satisfaisante

Du côté de l’animation musicale, le public a eu droit aux spectacles des groupes Karma Kameleons et Les 4 Fantastiques qui étaient les têtes d’affiche, le vendredi et le samedi.

Phil Lauzon, le duo Steven & Steeven, Nick Cloutier et Gabriel Beauséjour complétaient la liste des artistes invités pour cette édition.

Les DJs Justin Blanc et Pierre-Luc Fortin ont également donné des prestations sur une deuxième scène qui s’était ajoutée à l’occasion des après-midis sur la terrasse extérieure.

L’organisateur s’est dit très satisfait de la tenue de cette 4e édition.

« La température était de notre côté, ça a été un bon coup de main. Je vous dirais que le moment fort de la fin de semaine, c’est au niveau du spectacle des Karma Kameleons. C’est vraiment là qu’on a atteint notre pic en soirée, vendredi. Sinon, beaucoup de monde, beaucoup de positif », a-t-il évoqué.

Le seul commentaire négatif que l’organisateur a entendu est qu’il était difficile de se déplacer sur le site tellement il y avait de gens.