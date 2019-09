« 100 000 façons de tuer un homme » : sortie du nouveau vidéoclip des Ticky Jones

Voir la galerie de photos

La formation musicale Les Ticky Jones, composée de Michelle Lambert, Johanne Aubé, Vicky Vachon et Rachel Hardy-Berlinguet, a présenté récemment leur tout nouveau vidéoclip : 100 000 façons de tuer un homme, le mercredi 18 septembre dernier.

Tiré de leur prochain album Adorable, la pièce est une reprise du célèbre auteur-compositeur-interprète Félix Leclerc, et à cette occasion, la formation féminine en offre une version bien différente, en donnant une toute autre dimension au texte du grand auteur.



Vidéoclip humoristique, c'est sous des allures de grandes scientifiques que les quatre membres du groupe testent toutes les façons de tuer un homme…

Faute de volontaires, elles se tournent vers des fruits et des légumes pour accomplir de cruelles expériences.



Dès le 15 novembre prochain, l’album Adorable verra le jour et sera disponible sur toutes les plates-formes numériques et en format physique via le site Web des Ticky Jones.