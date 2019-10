Journée de la culture à Saint-Éphrem : sous le signe de la diversité culturelle

Cette année, le comité de la ruralité de Saint-Éphrem a voulu profiter de la thématique des Journées de la culture qui était La rencontre : tisser des liens, bâtir des ponts! pour jumeler cette activité avec une fête des nouveaux arrivants.

À cet effet, plus d’une centaine de visiteurs ont eu le plaisir de découvrir des artistes et artisans avec leurs créations multiples et d’apprécier les œuvres de Beauce Art la collection. Le caricaturiste Patrick Maranda a réalisé plus de quarante caricatures de visiteurs. Les plus jeunes ont pu assister à la lecture d’un conte en français et en espagnol. Les gens présents ont également participé à un jeu de traduction de mots et profiter d’une belle ambiance musicale avec les artistes invités, le duo Lovely Band.

En milieu d’après-midi, deux prestations de danse, l’une québécoise et l’autre colombienne, ont su réchauffer l’atmosphère et susciter de nombreux applaudissements. Après ce spectacle, M. André Longchamps, pro-maire de Saint-Éphrem a officiellement souhaité la bienvenue à tous. Les représentants de sept entreprises de Saint-Éphrem sont par la suite venus à l’avant pour présenter aux citoyens leurs travailleurs provenant de Colombie, Mexique, Guatemala, Pérou, Chili et Philippines.

Pour clore cet évènement, les citoyens et les nouveaux travailleurs étrangers étaient conviés à un cocktail où ils ont pu déguster des bouchées d’ici et d’ailleurs grâce à la collaboration de Phoenix et le Marché Tradition. La journée s’est clôturée avec des tirages de prix de présence.

Des échanges fructueux permettant de tisser des liens

Les organisateurs avaient pour objectif de tisser des liens entre les gens d’ici et d’ailleurs. La grande participation des citoyens, des représentants d’entreprises du milieu, des nouveaux travailleurs et des exposants ainsi que le soutien financier de la municipalité, ont permis d’atteindre cet objectif.

De plus, le cocktail aura permis des échanges fructueux et des découvertes culinaires qui laissent présager d’autres événements interculturels. La municipalité a d’ailleurs offert à tous les nouveaux travailleurs une séance d’initiation aux patins sur glace gratuite qui aura le samedi 19 octobre de 11 h 30 à 13 h 00 à l’aréna de Saint-Éphrem.

Le comité de ruralité de Saint-Éphrem tient à remercier les traducteurs de cette journée, soit Sr. Cécile Doyon, Geovany Rojas, Isabelle Drouin-Dionne et son fils Hendrik Dionne.