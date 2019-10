« Expo art mixte » : une exposition où se côtoiera la photographie et l'art abstrait

La photographie et l'art abstrait se côtoieront, dans le cadre de l'événement Expo art mixte qui se tiendra le 9 novembre prochain, de 12 h à 17 h, à la salle Le Quartier du Manoir du Quartier.

Le Manoir du Quartier est ainsi fier d’encourager et de promouvoir les différents talents des membres de son équipe. Dans cette exposition où l'abstrait s'harmonisera au concret, les toiles de Renée-Anne Vachon et les photographies de Catherine Giguère seront mises de l'avant.

Renée-Anne Vachon

Dans la dernière année, Renée-Anne Vachon s’est découvert un talent et une passion pour la peinture qui lui permet de se démarquer avec des œuvres abstraites aux teintes éclatantes. Les couleurs vives qu’elle utilise reflètent bien sa personnalité colorée. Déjà, ses toiles aux motifs puissants sur fond noir ornent les murs de plusieurs résidences. Inspirée par son environnement et par les émotions qui l’habitent, Renée-Anne peint instinctivement, en laissant aller son pinceau, parfois au son de la musique qu’elle écoute. Pour plus de détails et pour visualiser ses œuvres, il est possible de suivre sa page Facebook : ReneesArtw0rk.

Catherine Giguère

Photographe autodidacte, Catherine Giguère s’intéresse à la photographie depuis sa plus tendre enfance. Elle s’inspire de la nature et du moment présent pour croquer des scènes sur le vif, que ce soit des visages heureux ou des animaux dans leur habitat naturel. Lorsque son appareil est au service des gens, elle tente surtout de capter leurs fous rires et leurs instants de joie, ces éclats de bonheur du quotidien. Pour plus de détails et pour visualiser ses photos, consultez son compte Instagram : cathie_giguere.