Une dernière chance pour voir l'exposition « Spektaculair » de Harold Gilbert

L’exposition Spektaculair de Harold Gilbert, qui se tient à la halte routière du parc du pont Perrault à Notre-Dame-des-Pins depuis le début de l’été, tire à sa fin. Les gens ont jusqu'au 27 octobre prochain pour voir les œuvres de l'artiste.

Cette exposition présente plus d’une vingtaine d’œuvres picturales peintes par Harold Gilbert et est un amalgame de personnages et de pancartes publicitaires factices, découpées en silhouettes et peintes en monochrome comme en couleurs.

Ayant agréablement agrémenté les lieux pendant la belle saison, c’est donc l’ultime occasion de visiter cette exposition en plein air unique.