Émilie Bouchard : une artiste qui fait son chemin

Émilie Bouchard est une auteure-compositrice-interprète beauceronne qui roule sa bosse depuis plusieurs années déjà. En plus d’avoir complété un premier album en 2018, l’artiste voit sa musique faire assurément son chemin, même un an après la sortie du disque.

Avec Quelque chose de nous, Émilie Bouchard voyait se concrétiser l’un de ses rêves. Celle-ci a mentionné qu’elle avait beaucoup appris lors du processus de création de ce disque. Le projet a pris naissance quand Michelle Lambert, entre autres musicienne pour les formations Noir Silence et Les Ticky Jones, a approché la chanteuse pour faire une chanson au départ, soit Tout ce qu’il me faut.

« La réponse des stations de radio envers cette chanson-là a été très positive. J’ai trouvé ça vraiment le fun. Ça m’a motivée à écrire d’autres chansons », a-t-elle évoqué.

La création de Quelque chose de nous ne s’est pas faite instantanément et l'auteure-compositrice-interprète a pris son temps pour réaliser ce premier opus. Le processus s'est révélé toutefois assez rapide, puisque seulement deux ans se sont écoulés entre la sortie de la chanson Tout ce qu’il me faut et celle de l’album complet.

L’enregistrement s’est déroulé au Studio ML, qui appartient justement à Michelle Lambert. La chanteuse a par ailleurs indiqué qu’il n’était pas nécessaire de se rendre à Montréal pour faire de la musique professionnelle.

« Dans nos milieux ici en Beauce, on peut très bien faire de la musique professionnelle au même titre que ceux qui en font dans les studios de musique à Montréal. Avec nos amis musiciens, on a enregistré l’album à Saint-Côme en quelques mois, puis voilà! »

Pour elle, cela représentait l’aboutissement d’environ 10 ans de travail.

La musique fait son chemin

L'artiste, tout comme sa musique aux sonorités country pop, parvient à faire son chemin dans le milieu. À l’instar de sa reprise de l’Ombre et de la lumière de Marie Carmen en 2018, sa pièce Tout a changé s’est notamment retrouvée cet automne au sommet du décompte franco country de Stingray Music.

« Ça va très bien pour moi, autant dans ma vie professionnelle que personnelle. Je suis très contente de voir la tournure que ça prend pour mes projets musicaux et ça me donne définitivement envie de poursuivre l’aventure et de sortir de la nouvelle musique », a-t-elle dit.

Lorsqu’elle évoque son parcours, l'artiste beauceronne estime que sa rencontre avec Michelle Lambert a été déterminante et a donné un nouveau souffle à son goût pour la musique.

« C’est vraiment la rencontre avec Michelle qui m’a donné le goût de faire des chansons originales. Maintenant, c’est vraiment mon intérêt premier, c’est vraiment ce qui me passionne, ce que je veux continuer à faire », a-t-elle poursuivi.

Projet d’un deuxième album

Et parlant de nouvelle musique, le projet d’un deuxième album est en route, mais la chanteuse n’en est qu’au tout début du processus de création.

« Je vais continuer à mettre mes idées sur papier, à écrire les chansons. Quand on va avoir l’occasion, mais surtout quand je vais avoir réussi à en écrire suffisamment, je vais aller en studio les enregistrer », a-t-elle affirmé.

La dernière année a été chargée et haute en couleurs pour Émilie Bouchard : parution d'un premier album, auto-construction de sa maison… L’artiste est également devenue mère, ce qui transparaîtra assurément dans la création de ses nouvelles chansons.

« J’imagine que ça va changer un peu. Nos expériences de vie nous inspirent des chansons. C’est sûr que je ne suis vraiment pas à la même place que j’étais il y a trois ans, quand j’ai écrit mon premier album. Je vais certainement avoir de nouvelles choses à dire », a-t-elle conclu.

Il est possible de se procurer l'album Quelque chose de nous en allant sur le site Internet officiel d'Émilie Bouchard.