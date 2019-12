Quoi faire en Beauce du 6 au 8 décembre?

Plusieurs activités sont au programme en ce début de décembre en Beauce, certaines vous plongeront déjà dans l'ambiance des fêtes! Vous n’avez encore rien planifié pour la fin de semaine? Consultez nos suggestions de sorties!



Soirée des toutous du club de hockey du Cool FM

À l'occasion de ce traditionnel match des toutous, le Cool FM de Saint-Georges recevra la visite des Éperviers de Sorel-Tracy.

Où? Au Centre sportif Lacroix-Dutil Quand? À compter de 20 h



Duel beauceron entre le Giovannina et le Familiprix

Le Giovannina de Sainte-Marie accueillera le Familiprix de Saint-Joseph pour un deuxième duel cette saison.

Où? Au Centre Caztel de Sainte-Marie Quand? Le vendredi 6 décembre à 20 h 45



Spectacle de Noël de la Pastorale des Santons de Provence

Mettant en vedette plus de 20 personnages, les santons de la crèche raconteront leur nuit de Noël, eux qui ont beaucoup d'imagination.

Où? À l'église de Sainte-Hénédine Quand? Les vendredi 6 et samedi 7 décembre



Les Amants de la scène présentent Matt Lang

Le chanteur, originaire de Maniwaki en Outaouais, se positionne parmi les artistes new country canadiens les plus prometteurs. Juste avant le spectacle, un cours de danse country sera offert gratuitement par Sylvie Roy, de 18 h à 19 h 30. Une soirée à ne pas manquer!

Où? Au Cabaret des Amants Quand? Le samedi 7 décembre, le spectacle débutera à 20 h



Le Marché de Noël de Saint-Georges

Retour de ce traditionnel marché à l'approche des fêtes. Exposants et activités pour toute la famille vous y attendent. Cette année, le Marché de Noël se déroulera durant deux fins de semaine!

Où? Le Grand Marché Beauce-Sartigan à Saint-Georges Quand? Les samedi 7 et dimanche 8 décembre, à compter de 8 h 30



Frima, la magie de Noël

Père Noël, Mère Noël et les lutins sont de retour à Frima! Retrouvez votre cœur d'enfant et venez profiter des sentiers illuminés en forêt et bien plus encore!

Où? Au Woodooliparc, au 295 rue Drouin, à Scott Quand? Le samedi 7 et le dimanche 8 décembre



Concert de Noël de la Chorale de Saint-Victor

Près de 50 choristes prendront part à ce spectacle, où les chants de Noël seront accompagnés au piano et à l’orgue Casavant datant de 1905.

Où? À l'église de Saint-Victor Quand? Le dimanche 8 décembre à 13 h 30



La Société lyrique présente son concert Magie de Noël

Plus d'une vingtaine de classiques seront interprétés par 50 choristes, lors de ce concert de Noël. Une bonne occasion de se mettre dans l'ambiance des fêtes!

Où? À l'église Saint-Georges dans l'ouest Quand? Le dimanche 8 décembre à 15 h