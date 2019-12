Exposition de Marie-Claude Poulin à la biblio Madeleine-Doyon

L’artiste beaucevilloise Marie-Claude Poulin, qui utilise le bois recyclé pour donner une touche d’histoire à ses créations, expose présentement plusieurs œuvres dans la salle Desjardins de la bibliothèque municipale de Beauceville et ce, jusqu'au 16 janvier.

Marie-Claude Poulin a obtenu un DEC en arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches pour ensuite suivre une formation en décoration intérieure et présentation visuelle au Centre de formation professionnelle Marie-Rollet à Québec.

Son inspiration lui vient sur le vif, selon des événements passés ou tout simplement selon son instinct. Elle utilise principalement la peinture acrylique et le bois recyclé comme toile de fond, Elle redonne une deuxième vie à d’anciennes planches, ce qui ajoute un côté d’histoire à ses œuvres.

Depuis plus d’un an, Marie-Claude vit principalement de son art et compte des clients partout au Québec et même aux États-Unis. L'exposition gratuite est accessible au public aux heures d’ouverture de la bibliothèque Madeleine-Doyon.