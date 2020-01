Une exposition qui fait du bien aux gens atteints du cancer

Le Groupe Espérance et Cancer a tenu samedi dernier, le 25 janvier, le vernissage de l’exposition « Moments pour moi » à la bibliothèque de Saint-Prosper.

Cette exposition est le fruit des ateliers d’Expression Peinture offerts par Jacqueline Ferland partout dans la Beauce et dans Les Etchemins par Diane Vielleux. Les objectifs de ces ateliers sont : offrir un temps de répit, briser l’isolement, diminuer le stress et extérioriser des émotions. Onze participants et participantes exposent leur œuvre avec fierté. Ces artistes proviennent des trois MRC desservies par l’organisme.

Cette exposition se tient présentement à la bibliothèque de Saint-Prosper jusqu’au 26 février et déménagera par la suite du 2 au 30 mars 2020 dans le Salon des usagers du Groupe Espérance et Cancer à Saint-Georges.