Deux nouvelles expositions présentées au Musée Marius-Barbeau

Le Musée Marius-Barbeau présentera prochainement deux nouvelles expositions, qui mettront en vedette les œuvres de Diane T. Tremblay et d’Agnès Riverin. Le vernissage de ces deux expositions aura lieu le dimanche 9 février, à 13 h 30.

Dans son exposition intitulée Tissage et mécanisme, Diane T. Tremblay a voulu sortir du dessin traditionnel et questionné la trame.

« Je me suis inspirée de la complexité du monde en perpétuelle réorganisation, de l’agencement des mécanismes, de l’idée de réseau. J’ai représenté entre autres des objets, petites machines qui servent à embobiner. La ligne, devenue fil, s’est emmêlée. Métaphores d’un système, ces images sont l’expression de sa fragilité », a révélé Mme Tremblay par rapport aux œuvres qui seront exposées.

Saguenéenne d’origine, Diane T. Tremblay s’est activement impliquée dans le milieu artistique montréalais, notamment en tant que co-directrice de la galerie Dare-Dare. Détentrice d’une maîtrise en arts visuels, elle a partagé son temps entre l’enseignement des arts et la création.

Depuis plus de 20 ans, son travail s’est illustré dans plusieurs expositions individuelles et collectives. Depuis 2012, l’artiste utilise uniquement du papier et de l’encre noire. Avec l’abstraction de couleur, elle joue du trompe-l’œil et parvient à mettre en lumière la tension entre l’imaginaire et le réel.

Exposition Influence gravitationnelle d’Agnès Riverin

Quant à Agnès Riverin, celle-ci présentera ses œuvres sous le thème Influence gravitationnelle. Avec cette exposition, l’artiste de Saint-Raymond cherche à initier un dialogue à plusieurs voix, qui amènera le spectateur au cœur d’une rencontre où la vulnérabilité et l’impermanence s’entrecroisent.

« Je suis profondément influencée par l’astrophysique, la cosmologie et tout particulièrement le phénomène des trous noirs ou astres occlus. Selon la relativité d’Einstein, un trou noir provoque une distorsion du temps, il s’écoule alors plus lentement. De la même manière, les événements inattendus et percutants qui surviennent dans nos vies modifient nos trajectoires personnelles; le temps semble alors s’arrêter ou se démultiplier. C’est autour de ce noyau de particules que mon travail récent évolue, les particules devenant des instants de vie, des objets, des souvenirs, des espaces poétiques », a-t-elle expliqué.

Artiste interdisciplinaire, Agnès Riverin excelle en arts visuels et en littérature et cumule plus d’une trentaine d’expositions solos. Elle réalise des œuvres picturales, numériques et sculpturales qui se retrouvent au sein de collections publiques et privées.

Les amateurs sont donc invités à visiter les expositions de ces deux artistes qui se poursuivront jusqu’au 17 mai prochain.