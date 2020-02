Le froid glacial n'a pas eu raison de l'élan créatif des sculpteurs

Le froid glacial n'a pas freiné l'élan créatif des sculpteurs venus participer au 21e Festival de sculptures sur neige de Saint-Georges. L'événement s'est tenu les vendredi 7 et samedi 8 février, sur le site de l'anneau de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil.

Que ce soit pour créer kangourou, personnages, hérons, bottes ou érable, les artistes amateurs ont pu se mettre à l'œuvre durant la journée de vendredi et ont poursuivi leur travail le samedi. De 15 h à 16 h 30, le public était invité à voter pour leur coup de cœur lors de cette deuxième journée, alors que la remise des prix a eu lieu à 17 h.

Résultats des gagnants



La famille Marc Dallaire a obtenu la 1re position pour l'œuvre intitulée Les murs ont des oreilles (bloc no. 9). L'équipe d'Éric Blais et de Dominique Berthiaume s'est retrouvée tout juste derrière, en 2e position, avec leur sculpture Le petit prince (bloc no. 20), suivie de celle de Sandra Mandoza, qui a remporté le 3e prix pour L'arôme qui nous unit (bloc no. 16).

En 4e place, on retrouve la famille Marie-Pier Tanguay avec l'œuvre intitulée Les hérons (bloc no. 24). La famille Tanguay avait aussi remporté la 1re position l'an dernier, avec la sculpture La main et l'oiseau. La famille Carol Lessard a pour sa part obtenu la 5e place avec L'érable (bloc no. 7). L'équipe d'Éric Blais et de Dominique Berthiaume s'est à nouveau démarquée avec Le petit prince, remportant le prix coup de cœur.

Des prix entre 100 et 300 $ ont été remis aux équipes gagnantes à cette occasion.

Une première participation pour plusieurs sculpteurs

Année après année, l'événement est toujours aussi convivial et familial. Plusieurs sculpteurs en étaient aussi à leur toute première participation.

« Après 21 ans, ce qui est toujours émerveillant, [c'est que] les sculptures sont encore très belles, et de plus en plus. Il n'y a aucun sculpteur professionnel ici. [Pour] beaucoup de gens, c'est leur première fois, et ils réussissent à faire quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est juste un plaisir de faire une activité dehors et en famille. C'est ça qui nous surprend à chaque année, c'est de voir la qualité des sculptures », a souligné la directrice du Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges, Carole Paquet.













