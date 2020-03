Jean-Guy Gagné : chant choral et heavy metal

La musique et le chant occupent depuis toujours une place importante dans la vie de Jean-Guy Gagné, qui est membre de la Société lyrique de la Beauce. Faisant partie du chœur classique depuis quelques années déjà, cet amateur de chant choral a aussi un intérêt pour... le heavy metal.



Chant choral...



Jean-Guy Gagné a été élevé dans la musique. Sa mère jouait du piano et composait des chansons pour diverses occasions. « Chez nous, il y a toujours eu un piano, ça chantait tout le temps, dans les partys à Noël... »



L'intérêt pour le chant choral s'est également développé très tôt chez ce choriste originaire de Vallée-Jonction. Ayant commencé à chanter à l'âge de 12 ans, il a fait partie de différents chœurs durant sa jeunesse. Il a aussi été membre des Troubadours de ma vallée de Sainte-Marie, avant d'intégrer le groupe choral de la Société lyrique. « J'avais une de mes amies à l'époque, elle faisait partie de la Société. À un moment donné, je suis allé voir. C'est impressionnant, ça chante puissamment. C'est ça qui m'a donné le goût. »

Après avoir fait partie de la Société lyrique une première fois pendant six ans, Jean-Guy Gagné a fait une pause de trois ans pour effectuer un retour avec le chœur l'an passé. Le chant sacré et classique l'intéresse particulièrement en raison de la puissance du chant et de la voix, ainsi que de la possibilité d'interpréter des pièces dans des langues étrangères. « On chante beaucoup en latin et parfois en italien. Ça met une touche de plus, on dirait. Parler italien, c'est la plus belle langue. C'est romantique, c'est beau. J'aime mieux ça que le français. C'est une opinion personnelle. »



... et heavy metal

Parallèlement au classique et au sacré, le choriste s'intéresse aussi au heavy metal. On pourrait croire que ces deux genres musicaux sont aux antipodes l'un de l'autre, mais l'amateur de musique ne semble pas du même avis.

« C'est encore drôle. De nos jours, on voit beaucoup d'associations de groupes heavy avec des orchestres symphoniques. Ça fait un beau mélange. Quand c'est pas bon, ça a beau être du heavy, il faut que ce soit mélodieux. »



Et pourquoi le heavy metal? « Ça me défoule, ça me détend. Ça m'apaise. Ça dépend toujours du feeling, du moment que tu l'écoutes. C'est sûr qu'on écoute pas ça en se levant! On écoute ça parfois, on part en auto, en vacances, tu mets une bonne tune, ou pour évacuer de la frustration. On l'emploie à toutes les sauces, en tout cas, moi, dans mon cas! (rires) Ça a parfois un effet thérapeutique. »



Curiosité musicale



Jean-Guy Gagné est curieux musicalement. Il s'intéresse au death et au black metal, découvre des groupes de Norvège ou de Suède. Et comme plusieurs amateurs, il aime les groupes de la première heure, comme Led Zeppelin, Deep Purple et Emerson, Lake & Palmer. S'intéressant au progressif, il apprécie également Pink Floyd ou Genesis. Quand vient le temps de faire part de ses préférences, il ne peut cependant arrêter son choix sur un groupe en particulier. « J'en connais beaucoup et j'ai vu beaucoup de spectacles, c'est pour ça que nommer un groupe, je serais bien embêté d'en nommer cinq. »



Le dernier spectacle auquel il a d'ailleurs assisté est celui de King Diamond, qu'il a vu pour la première fois en novembre dernier. Le choriste arborait fièrement, lors de son entrevue, un t-shirt à l'effigie du chanteur. En plus de son vaste registre de voix, il apprécie le style théâtral de l'artiste. « C'est comme chorégraphié, il y a comme une histoire dans son spectacle. Sinon, il y a Rammstein. Je retourne les voir à Montréal. C'est spectaculaire, c'est à voir. C'est les feux d'artifice, la pyrotechnie. C'est professionnel. »



Le choriste de la Société lyrique rêverait assurément un jour que le chœur réalise un hommage à un groupe heavy metal, comme ce sera le cas en avril prochain, avec le spectacle Hommage à Metallica symphonique, qui sera présenté au Grand Théâtre de Québec. « Ils ne sont pas fermés à ça. Ils ont un comité musical, c'est eux qui font la sélection des pièces à faire. Ce n'est pas dit que dans quelques années, il n'y aura pas une adaptation, en faisant une pièce ou une première partie. » Qui sait, dans le cadre d'un concert futur?



Malgré son grand intérêt pour le heavy metal, Jean-Guy Gagné est un amoureux de la musique en général, mais aussi du chant. « [La musique], j'en écouterais tout le temps. Ça te rappelle toujours un événement. Ça fait longtemps que ça existe et ça existera toujours, pour chanter, pour écouter. Ça évolue. Chanter, c'est le fun. C'est un social, on se rencontre, on jase. C'est comme quelqu'un qui joue aux quilles ou qui fait d'autres activités. J'aime ça. »