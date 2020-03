L'exposition du Groupe Espérance et Cancer se déplace dans la région

L’exposition itinérante du Groupe Espérance et Cancer, « Moments pour moi », est maintenant au Salon de l’organisme jusqu’au 30 mars. Elle avait fait une première apparition à la bibliothèque de Saint-Prosper. Elle déménagera au Musée Marius Barbeau à Saint-Joseph du 2 au 30 avril.

L’organisme offre depuis plusieurs années, des ateliers d’Expression Peinture dans la Beauce par Jacqueline Ferland ainsi que Les Etchemins par Diane Veilleux. Les objectifs de ces ateliers sont : offrir un temps de répit, briser l’isolement, diminuer le stress et extérioriser des émotions. Onze participants et participantes exposent leur œuvre avec fierté. Ces artistes proviennent des 3 MRCS desservies par Groupe Espérance et Cancer.