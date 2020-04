Rediffusion** Spectacle virtuel de Marjorie Bourque et Félix-Antoine Duval

Voir la galerie de photos

Marjorie et Félix-Antoine ont décidés de remettre les dons à Centraide pour le fond Famille L. Cloutier et J. Duval. Les dons viennent en aide aux familles de Beauce qui sont dans le besoin. Le fond existe depuis 2002 et à été mis en place par Luce Cloutier et Jacques Duval.

Pour donner en ligne rendez-vous sur www.jesuisartiste.ca

L'équipe de Néomédia et Enbeauce.com vous disent merci!

Ensemble on va passer à travers cette crise, gardez espoir.