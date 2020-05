Ariane Desbiens B parmi les meilleurs photographes au Canada

La photographe Ariane Desbiens B de Saint-Georges a été sélectionnée pour une prestigieuse exposition, le Salon national de l’image 2020. Trois de ses photographies font partie des meilleures au Canada.

Un jury de maîtres photographes a jugé les meilleures œuvres soumises par des photographes professionnels de partout au Canada et a accepté une sélection d’images. Le salon a eu lieu le 25 avril 2020, en ligne et en direct sur la page Facebook des Photographes professionnels du Canada. On retrouve un total de 22 catégories différentes, dont la presse, le portrait, l’architecture et la mode.

« Les photographes doivent faire preuve d’un talent extraordinaire pour remporter un prix parmi une compagnie aussi illustre », a déclaré Charles van den Ouden HLM, MPA, SPA, président du Comité national des expositions.