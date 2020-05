Emilie Bouchard offre son mini-album gratuitement au public

Emilie Bouchard lance un mini-album de six chansons, intitulé Plumage, et le CD est gratuit! « Je fais de la musique pour la partager. Mon but, c’est de faire connaître mes chansons » lance l’auteure-compositrice-interprète beauceronne.

La chanteuse affirme qu’elle mesure le succès de son EP en oreilles attentives et en cœurs touchés. Positive et lumineuse, Emilie chante l’amour, la nostalgie et la confiance en soi dans ses pièces à la fois touchantes et parfois humoristiques.

Elle offre aussi un classique de la chanson française, Le vin me saoule de Nicolas Peyrac, dans une interprétation actuelle et singulière qui donne une tout autre perspective à la chanson.

Le mini-album est produit et réalisé par Michelle Lambert (Noir Silence, Les Ticky Jones) et compte parmi ses collaborateurs le groupe Vocal l’Écho Beauceron, John-Anthony Gagnon Robinette (Kaïn) à la steel guitare ainsi que Stéphanie Labbé au violon.

Plumage est un mini-album sans compromis, précise l'artiste, qui voyage à travers les deux styles musicaux au coeur de la passion d’Emilie pour la musique soit; le country et l’EDM (Electronic dance music).

Le CD gratuit est disponible uniquement en ligne sur le site de la chanteuse et sera envoyé par la poste, moyennant des frais de livraison non inclus). Le deuxième opus de l’auteure-compositrice-interprète est aussi disponible en format numérique sur toutes les plateformes numériques populaires.