Le gouvernement du Québec hausse le budget de la culture à 400M$

Le secteur de la culture a été parmi les premiers à subir les contrecoups du confinement et de la pandémie qui nous touche depuis la mi-mars. C’est pourquoi le gouvernement du Québec augmente le budget de la culture de 250 M$ pour le porter à 400 M$ afin de soutenir l’industrie culturelle via diverses initiatives. La ministre Nathalie Roy a aussi annoncé une date pour la reprise d’un autre secteur culturel.

L’annonce officielle a été faite lors du point de presse du gouvernement Legault, ce lundi 1er juin en présence de la présidente de l’Union des artistes et du président de la Guilde des musiciens.

De cette somme, 150M$ proviennent d’un réaménagement budgétaire alors que le reste, soit 250M$ est du nouvel argent. « Une partie de cette somme (109M$) a déjà commencé à être investie depuis mars dernier. Le reste sera géré par la SODEC via différents appels de projets qui vise à faire travailler plusieurs artistes émanant de divers domaines tels que: télévisuel, cinématographique, théâtral (captation), musical (concert), danse et littéraire », explique la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

L’objectif de ces incitatifs budgétaire est de faire travailler les acteurs de ces domaines, en les incitant à créer et produire autrement, en temps de COVID-19. « On veut aussi leur donner espoir et leur montrer que nous ne les avons pas oubliés », ajoute-t-elle.

Dès maintenant, les artisans de ces domaines peuvent déposer des demandes auprès de la SODEC afin d’obtenir du financement visant à soutenir un projet numérique de diffusion. « Si cette enveloppe budgétaire n’est assez élevée, nous pourrions ajouter des sommes », a laissé entendre M. Legault.

Secteurs pré et postproduction

Enfin, Mme Roy a aussi confirmé la reprise des activités du secteur de la préproduction et de la postproduction ce lundi 8 juin. « Nous aimerions rouvrir les lieux de diffusion avant la Fête nationale si cela est possible. Pour les autres secteurs culturels, d’autres annonces suivront. »