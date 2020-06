Le Moulin La Lorraine ouvre ses portes à partir du 20 juin

Le Moulin La Lorraine ouvrira à nouveau ses portes à compter du 20 juin à 12 h. Le public pourra admirer les œuvres de trois artistes : Paul Duval, Rosalie Gamache et Pierrette Comeau. De plus, les visiteurs pourront profiter de l’ensemble des expériences culturelles qui y sont offertes, dont la visite de la meunerie ou se promener dans le jardin et le sous-bois poétique.

À la Salle Pierre-Beaudoin, l’exposition « Les corps réinventés » du sculpteur beauceron Paul Duval met en scène une galerie de personnages graciles réalisés en papier mâché et de dimensions variables, dont un de 7 pieds de hauteur. Ces êtres silencieux semblent réfléchir, discuter, s’étudier ou nous observer. Par sa présence expressive, cette singulière communauté interpelle le visiteur en lui renvoyant l’image de ses propres rapports aux autres.

À la Salle des Courroies, on découvre une série de portraits doubles créés par Rosalie Gamache, sous le titre « Costume ». Peints à l’huile dans la pure tradition académique, les œuvres sont réalisés sur du papier calque de polyester, un matériau qui n’a pourtant rien de classique! L’artiste exploite ce support translucide pour créer des portraits psychologiques d’individus aux identités et expressions de genre ambigϋes ou hors norme... un thème résolument contemporain traité avec justesse et virtuosité.

Dans le Hall du Moulin, l’artiste Pierrette Comeau a installé « Les maisons vivantes », une exposition à saveur poétique qui prête un sens émotif à l’habitat. Dès le premier coup d’œil, le visiteur est séduit par les harmonies de couleurs, l’équilibre et le dynamisme des créations. La maison lui apparaît ensuite comme un être sensible, avec des sentiments et une âme. Pierrette Comeau illustre avec éloquence un thème intime et universel.

Des mesures pour la sécurité des visiteurs

Le Moulin La Lorraine a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public tout en offrant une expérience des plus agréables.

Le Moulin accueillera les visiteurs les 20 et 21 juin de 12 h à 15 h 30. À partir du 24 juin, les visites seront de 10 h à 16 h 30 du mercredi au dimanche inclusivement. Quant au jardin, l’accès est gratuit du mercredi au dimanche.