Un premier album pour le groupe beauceron Bring Your Own Bear

Le groupe de rock beauceron Bring Your Own Bear, lance son premier album, Fake Leather Chair.

La formation est composée d’Étienne Quirion (Saint Benjamin), Keven Lambert (Saint-Joseph), Jean-Michel Grenier (Saint-Prosper), Bruno-Pier Busque (Saint-Ephrem) et Jacob Fortin (Sainte-Aurélie).

Les cinq membres ont formé leur groupe, actif depuis maintenant six ans, lorsqu’ils étaient tous étudiants au Cégep Beauce-Appalaches. Le groupe, originalement nommé Sidekick, et puis Timeless, lorsqu’il a remporté la première place lors de la bataille des groupes de l’édition 2016 du Rock Jam à Beauceville, a décidé de se rebaptiser Bring Our Own Bear.

Toutes les pièces ont été composées par Étienne Quirion, multi-instrumentiste, qui étudie présentement la musique à l’Université Laval. Hormis l’enregistrement de certaines pistes à l’Ampli de Québec, le reste de la production de l’album a été réalisée par le groupe lui-même.

Le concept de l'opus provient de la relation thérapeutique que l’artiste possède avec la composition de sa musique.

« On écrit pour exprimer quelque chose. Quand j’écris c’est pour exprimer ce que je ressens. Au point de vue des paroles, c’est des chansons personnelles. La dernière chanson que j’ai composé pour l’album Fake Leather Chair, une chanson qui fait un lien entre une chaise de psychologue et ma chaise d’ordi où j’écris mes chansons, synthétise ce qui se passe dans l’album », de confier Étienne Quiron, auteur-compositeur du groupe lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le son de Fake Leather Chair est un mélange d’inspiration rock alternatif et de rock progressif qui plaira aux amateurs d’Avenged Sevenfold, Porcupine Tree, System of Down et Tenacious D.

Pour le moment, le contexte de pandémie force le groupe à uniquement distribuer leur album sous forme numérique sur les plateformes de streaming audio comme Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube et Soundcloud. La meilleure façon d’encourager le groupe beauceron est en achetant la version en haute définition sur le site Bandcamp.

Étienne Qurion indique que le groupe prévoit, lorsque les circonstances le permettront, d'organiser deux spectacles pour le lancement de leur album: un se tiendra à Québec, et l'autre dans leur région natale pour le public beauceron.