Deux Beaucerons en lice pour la prochaine saison de L’Amour est dans le Pré

Alex, de Saint-Elzéar, et Andy, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, pourraient faire partie de la neuvième saison de l’émission L’Amour est dans le Pré présenté à V.

Alex est un agriculteur de 30 ans, copropriétaire d’une ferme de production laitière, avicole et acéricole à Saint-Elzéar. Il y travaille avec son frère, ses parents et son oncle. Il a complété un baccalauréat en agroéconomie. Il s’occupe surtout du volet administratif et financier de l’entreprise, en plus de faire ses tâches agricoles.

Andy, pour sa part, a 24 ans et travaille depuis huit ans sur la ferme de production laitière et porcine de son beau-père. Il partage son temps entre le métier de pompier à Victoriaville, pompier volontaire à Saint-Odilon-de-Cranbourne et celui d’agriculteur dans son village.

En tout, ils sont sept agriculteurs et une agricultrice à courir la chance de participer à la prochaine saison de la téléréalité.

Ce sont ceux qui auront reçu le plus de demandes sérieuses de prétendant(e)s correspondant au profil recherché qui seront choisis pour faire partie de la prochaine saison.