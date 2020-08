Des soirées de piano qui se déplacent à Saint-Ephrem

Voir la galerie de photos

Le 13 août avait lieu la troisième « Soirée piano plein air » à St-Éphrem. Afin de répondre aux exigences de la santé publique, les soirées se sont déroulées dans les rues de la municipalité avec des stations d’arrêt.

Les musiciens, installés sur une remorque, se déplaçaient dans la ville en étant tirés par un camion.

Les citoyens ont profité du spectacle de La Belle Gang le 18 juin, Luc et MarieJo le 16 juillet et les Djinns Toniques le 13 août. Cette formule a permis d’offrir un divertissement à la population et une façon originale pour les artistes de se produire en spectacle.

Suite à l’allégement des règles, la prochaine soirée se déroulera le jeudi 3 septembre 2020 à l’intérieur du pavillon dans la cour de l’aréna. La population est invitée à profiter de la dernière soirée piano de l’été en compagnie du duo G & L.

Saint-Ephrem en action tient à féliciter les artistes qui ont accepté le défi pour présenter d’excellents spectacles dans une remorque et à remercier les gens de St-Éphrem qui se sont impliqués bénévolement à ce projet.

L’équipe tient à remercier plus précisément Denyse Pagé et Robert Turcotte, responsables des trajets, Jean-Philippe Longchamps et Daniel Jolicoeur de l’équipe des Pompiers de St-Éphrem qui ont assumé la sécurité et Guillaume Turcotte pour la production vidéo.

L’ensemble du projet a été réalisé grâce à l’entente de développement culturel 2020 provenant de la MRC Beauce-Sartigan, le ministère de la Culture, le CEB et la municipalité de St-Éphrem.