Soirée cinéma plein air à Scott ce vendredi

La municipalité de Scott organise un cinéma plein air gratuit, suivi d'un feu d'artifice ce vendredi 28 août, au terrain de soccer (44, 7e rue).

Le film «Comme des bêtes 2» débutera à la tombée de la nuit (entre 20h et 20h30). Les spectateurs sont invités à arriver un peu plus tôt avec couvertures, chaises, doudous et collations afin de s'installer confortablement. La soirée se terminera par un feu d'artifice.

Les mesures sanitaires en vigueur doivent tout de même être respectées, soit la désinfection des mains à l'arrivée, la distanciation sociale ainsi qu'un nombre maximum de 250 personnes.