Se réveiller sur du Pierre-Hervé Goulet

Avez-vous entendu le nouveau simple de Pierre-Hervé Goulet Les oiseaux du matin? Les récits d'insomnie et de pensées symboliques de la chanson met l'eau à la bouche pour la sortie du prochain album du Beaucevillois, Le jeu des Lumières, dont la sortie est prévue le 15 janvier 2021.

Avec un son plus planant qu'à l'habitude, Pierre-Hervé nous promet que Les oiseaux du matin, si plus radiophonique que les autres chansons du prochain album, affiche bien la sonorité et l'esprit que des textes que l'on retrouvera sur Le jeu des Lumières.

« L’album va aller un peu partout, mais ça sera très planant en général. Les chansons et les arrangements vont être poussés, ça sera complètement un autre “trip” », explique Pierre-Hervé Goulet.

Arrangements complexes, album uni et textes abordant le temps qui passe seront au rendez-vous.

La notion du temps, il l'aborde déjà dans Les oiseaux du matin. Ayant beaucoup voyager dans les dernières années, Thaïlande, France, Espagne, Ouest Canadien, Pierre-Hervé Goulet exprime ici l'idée de vivre comme « un vieux char qui a fait trop de millage en peu de temps ».

« Quand je me couchais le soir, je faisais beaucoup d’insomnie. Et quand je me réveillais en sursaut, je ne savais plus où j’étais »

La chanson met ainsi une pied dans sa propre réalité et dans une symbolique accessible à tous. Dédiée à « N’importe qui vit quelque chose de gros et qui a l’impression de ne pas se reconnaître au bout de chemin », précise le jeune musicien.

Ce jeu avec la symbolique sera également exploité dans le prochain opus de l'artiste.

Le jeu des Lumières

« Dans toutes les chansons de l’album, les textes seront tissés de façon symbolique. Beaucoup de sous-textes qui seront accessibles à tout le monde. Les gens vont pouvoir s’approprier les chansons et les interpréter à leur façon », raconte Pierre-Hervé Goulet.

L'album Le jeu des Lumières est bien avancé. Des enregistrements de voix et du mixage restent à faire. Il sortira en janvier 2021.

Pierre-Hervé Goulet souligne qu'il travaille avec des musiciens de grand talent pour la réalisation de cet album.

Dans le meilleur des possibles, l'artiste cherchera à faire son lancement d'album en Beauce. En raison des mesures liées à la COVID-19, il ne sait pas si le lancement devra se faire de façon virtuelle.

En attendant, vous pouvez écouter le premier simple de cet album à paraître en janvier, sur Spotify, Youtube, Apple Music, Google Play et Bandcamp et dans cet article!