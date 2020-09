Les Amants de la scène veulent toujours une nouvelle salle de spectacle

L'organisme Les Amants de la scène a profité de l'annonce récente du gouvernement québécois concernant le développement des infrastructures culturelles pour renouveler son appel à ce que Saint-Georges puisse compter dans un avenir rapproché sur une toute nouvelle salle de spectacles.

« En effet, suite à l’étude de Raymond Chabot Grant Thornton initiée par la MRC Beauce-Sartigan au coût de 90 000 $ et livré en 2019, il est clair que Saint-Georges doit se doter d’un équipement d’envergure pour les arts de la scène. L’étude a notamment mis en relief le volume grandissant de la clientèle des Amants de la scène et des besoins criants en matière d’infrastructure et de disponibilité des salles afin que le diffuseur puisse continuer son mandat et assumer pleinement son rôle de diffuseur. L’étude démontrait également la pertinence d’installer dans un bâtiment neuf une salle de spectacle d’au moins 850 sièges et un cabaret d’un minimum de 250 places », a indiqué la présidente du conseil d'administration de l'organisme, Maude Benoit-Pépin, dans un communiqué de presse émis aujourd'hui.

Dans le cadre de la relance économique du milieu culturel et afin de répondre aux besoins grandissants en infrastructures culturelles au Québec, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé le 21 septembre le lancement de l’appel de projets du programme Aide au développement des infrastructures culturelles pour lequel les gouvernements du Québec et du Canada verseront chacun un montant de 50 M$ dans ce programme, pour une enveloppe totale de 100 M$ qui permettra la réalisation de projets d’infrastructures culturelles à la grandeur du Québec

L’organisme Les Amants de la scène croit fermement au développement des arts de la scène en région et souhaite que la Ville de Saint-Georges profite du programme pour déposer un projet de salle régionale.

À l'heure actuelle, le groupe utilise la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, un espace de 612 sièges qui a été rénovée en 2008, pour une large partie des prestations de sa programmation.