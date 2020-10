Une murale historique pour Notre-Dame-des-Pins

C’est ce matin que l'on a procédé au dévoilement d'une murale historique, réalisée sur un pilier du pont Pierre-Bourque, à la halte du pont couvert Perrault, à Notre-Dame-des-Pins.

La fresque, produite par l’artiste-peintre Alain Lapierre, illustre l’époque où la rivière Chaudière se traversait en bateau.

L’achèvement d’une œuvre de cette ampleur (10 pi x 13 pi) sur surface bétonnée fut un réel défi pour M. Lapierre. Le pilier étant de forme arrondie, ce fut impossible pour ce dernier de projeter son œuvre afin de la tracer sur le gigantesque mur.

S’en suivirent donc de multiples calculs mathématiques et d’innombrables esquisses pour parvenir à transposer les croquis sur la colonne. La porosité de la surface a également obligé l’artiste à délaisser la technique du rayonnisme, qui caractérise tant ses œuvres, au profit du pinceau.

La perméabilité du béton rendait difficile l’application de traits délicats et précis. Malgré ces embûches, Alain Lapierre confie avoir apprécié son expérience, notamment grâce aux encouragements continus des personnes fréquentant le parc.

Les onze jours passés sur place lui auront permis de rencontrer quelques centaines d’individus, tous intéressés par sa démarche artistique, ainsi que par l’histoire fascinante du Pont couvert. L’esprit et la magnificence de ce lieu pittoresque ont aussi contribué à adoucir les difficultés rencontrées en cours de route.

La murale est une version colorée et retouchée d’une photographie (jointe à l'article) prise par Albert Bourque, à l’époque où la population traversait la rivière Chaudière dans une barque. Époque dont se souviennent de nombreux résidents de la résidence du Manoir de la Roselière qui ont accepté de partager leurs souvenirs avec l’artiste et sa conjointe, Marie-Esther Poulin.

Lors du dévoilement officiel de ce matin, le duo Les Matantes Marie-Jeanne leur ont d'ailleurs rendu hommage en interprétant quelques-unes des histoires relatées par ces personnes âgées.

Via le projet Les Arts de la rue - présenté par Cogeco, la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins souhaitait embellir le Parc du pont couvert et mettre en valeur l’histoire de sa collectivité. Selon la mairesse, Lyne Bourque, c’est mission accomplie.

« L’intérêt des citoyens envers l’œuvre, pendant et après sa réalisation, nous fait réaliser à quel point de tels projets sont structurants pour notre municipalité et pour la communauté artistique », a-t-elle dit lors du dévoilement.

C’est la première fois que la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins présente une œuvre d’art publique dans le cadre du projet Les Arts de la rue qui s'inscrit dans l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce et le gouvernement du Québec.

« La culture témoigne de la vie de nos communautés. Elle ouvre une fenêtre sur l’univers artistique de nos créateurs en plus d’embellir nos milieux de vie. Nous sommes très heureux d’avoir contribué au projet Les Arts de la rue et levons notre chapeau à l’artiste! », souligne Johanne Hinse, vice-présidente, Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion.

Au terme de l’Entente de développement culturel en 2021, la MRC de Beauce-Sartigan soutiendra 14 municipalités de la région dans la réalisation d’œuvres d’art public extérieures réalisées par des artistes de la région.

Pour Normand Roy, préfet de la MRC de Beauce-Sartigan, « la réalisation d’œuvre d’art publique est une merveilleuse idée pour faciliter l’accès à la culture et embellir nos municipalités. En faisant appel à des artistes du territoire, nous permettons aux citoyens de mieux comprendre leur travail et de reconnaître leur talent. »