Couleur et joie pour les résidents du CHSLD du Séminaire

Pour améliorer l’environnement physique du CHSLD du Séminaire et pour agrémenter la vie des résidents, un projet de toiles accrochées au-dessus des lits des résidents a été possible grâce à l’implication de Doris Bergeron et de nombreux artistes.

En venant créer une toile au-dessus de chaque lit, les résidents du CHSLD peuvent maintenant voir paysages, oiseaux, animaux, personnages et autres thématiques alors qu’ils sont couchés, plutôt que de voir un plafond blanc.

Les toiles peuvent même être déplacées d’une chambre à l’autre selon les goûts des résidents.

Doris Bergeron, instigatrice du projet et bénévole au CHSLD du Séminaire depuis 30 ans, a été inspirée par un article qu’elle a lu sur un projet similaire dans un milieu d’hébergement dans une autre région.

Son souhait était de mettre de la couleur et de la joie dans la vie de nos résidents.

De nombreux artistes de la communauté ont été sollicités et ont répondu à l’appel de façon exceptionnelle en créant 48 toiles pour agrémenter les chambres des résidents. Le tout a été réalisé de façon bénévole par les artistes et certains commanditaires, dont le Centre de peinture Tanguay.

Le CHSLD remercie les artistes impliqués: Adoul Gabbour, Loza Cyr, Mariam Bascart, Doris Bergeron, Lise Bernard, Juliette Bernard, Gaétane Boucher, Marie Bolduc, Baromé Bourque, Gaétan Caron, Émilie Raphaël Carrier, Mariane William Poirier, Louise Champagne, Micheline Champagne, Annette Cloutier, Raymond Dallaire, Florence Drouin, Jacqueline Ferland, Valérie Fortin, Hélène Gagnon, Carole Giguère, Marie Lachance, Rachel Grégoire, Jocelyne Larouche, Judith Lavallé, Fernand Leclerc, Henri Leclerc, Joani Maheux, Natalie Maheux, Joanne Maheux, Florianne Matteau, Michel Petit, Jasmine Plante, Lynette Poirier, Denis Poudret, Estel Rodrigue, Marie Simoneau, Jocelyn St-Laurent, Lucie Thibodeau, Angéline Vallée, Joseph Veilleux et Lucie Veilleux.