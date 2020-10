Michel Caron raconte les Canadiens-Français au débarquement de Normandie dans son dernier livre

Michel Caron présente son livre Nan White, Extrapolation à partir d’une photo de plage du 6 juin 1944 qui raconte une journée dans la vie de Canadiens-Français au débarquement de Normandie.

Cet auteur beauceron est architecte et l’écriture est l’un de ses passe-temps. Selon lui, il est important de faire reconnaître le courage des Canadiens-Français qui ont participé à façonner l’histoire.

Le caporal Victor Deblois, le personnage principal de son livre, était son oncle.

Le 6 juin 1944, Victor Deblois a 25 ans. Il est caporal et instructeur pour le Régiment de la Chaudière. Il est né et a vécu toute sa vie à Saint-Georges de Beauce.

Bernières-sur-Mer, Normandie, France. 6 juin 1944. Le caporal Victor Deblois du Régiment de la Chaudière débarque vers 8h du matin avec sa section de commando pour servir de support aux Queen’s Own Rifle. La marée fait dévier les barges et la compagnie B des « Queen’s » se fait massacrer en face des fortifications allemandes. Deblois et ses hommes, un groupe de Beaucerons et de Gaspésiens, fonce alors pour remplir la mission. C’est le début d’une longue et éprouvante journée qui finira près de Colomby-sur-Thaon.

Les lecteurs découvriront les exploits de ces jeunes hommes, bûcherons, fermiers ou pêcheurs devenus soldats, certains pour échapper à la pauvreté, d’autres par désir de « voir les Europe ». Leur immense courage et la colère qui les animaient sont difficiles à imaginer dans le monde policé d’aujourd’hui. Ils seront parmi les centaines de milliers d’hommes partis ce jour-là pour se battre contre l’effroyable noirceur nazie.

Le livre est disponible à la Librairie Sélect à Saint-Georges.