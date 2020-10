Les bibliothèques divertissent plus que jamais la population 

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec est de retour pour une 22e édition. Cette semaine, qui culminera le 24 octobre, se tient sous le thème Ma biblio : toujours à mes côtés!

Cette année, l’événement a pour objectif de mettre en lumière tout le travail effectué par les équipes des bibliothèques de la province en 2020 afin qu’elles demeurent accessibles et inclusives en tout temps et notamment, en dépit de la crise sanitaire.

Malgré les défis engendrés par la COVID-19, les bibliothèques ont rapidement mis en oeuvre des initiatives pour répondre aux besoins de culture, de divertissement, d’éducation et de formation de la population. Nommons, entre autres, une transition rapide vers la prestation de services en ligne par la création de nouvelles plateformes numériques (ex. : www.heureduconte.ca et www.quoilire.ca), ou la bonification des services déjà offerts.

Utilisation des ressources numériques en hausse

À la bibliothèque municipale de Saint-Georges, l’utilisation de la plateforme pretnumerique.ca a connu une impressionnante montée en popularité avec une augmentation totale des prêts numériques de 171% depuis le début de la pandémie. La collection numérique compte plus de 4300 documents et une centaine de livres audio.

Les autres services numériques tels les cours en ligne via les plateformes toutapprendre.com et Skilleos ont également connu une affluence hors du commun. Il en va de même pour la ressource généalogique MesAieux.com .

Une collection riche et variée

Même si l’accès à la bibliothèque est toujours restreint en raison de la crise sanitaire, plusieurs autres services sont toujours offerts tels l’emprunt de livres sur réservation par téléphone o

u en ligne, l’emprunt de livres sur demande au comptoir de services, l’abonnement sur place et en ligne et les suggestions d’achat en ligne.

Toutes les collections demeurent disponibles soient

‐ 65 000 livres pour adultes et enfants tels des albums, romans, documentaires, biographies, guides de voyage, etc. Des nouveautés s’ajoutent chaque semaine. ‐ 100 abonnements à des revues et journaux

‐ 5000 CD

‐ 1800 DVD

‐ Plus de 250 casse-têtes

Malgré les restrictions d’ouverture, la bibliothèque a enregistré plus de 24 000 transactions en moyenne par mois depuis le début de la pandémie.

Activités

Pour souligner la Semaine des bibliothèques publiques, l’Association des bibliothèques publiques du Québec propose deux activités spéciales via la page Facebook de l’ABPQ, soit les Biblio-Quiz et les jumelages littéraires en direct! Les Biblio-Quiz sont des questionnaires ludiques qui donneront la chance à tous les Québécois de tester leurs connaissances littéraires et de faire travailler leurs méninges.

Pour leur part, les séances de jumelage littéraire mettront en vedette un tandem de bibliothécaires qui offrira, en direct, des suggestions personnalisées pour combler l’appétit littéraire des adultes, des ados et des enfants.

Pour plus de détails sur la 22e Semaine des bibliothèques publiques du Québec et pour la programmation complète des activités, rendez-vous sur le site Internet de l'événement.