Un rallye d'Halloween à Adstock

Tout en respectant les mesures de distanciation émises par la direction de la Santé publique du Québec, entourant la crise sanitaire de la COVID-19, le Service des loisirs de la Municipalité d’Adstock a organisé une panoplie d’activités afin de souligner la fête de l’Halloween de manière sécuritaire et divertissante.

Via les réseaux sociaux des loisirs et de la Municipalité d’Adstock, le Service des loisirs a encouragé, au cours des dernières semaines, les citoyens à décorer leur résidence, à bricoler des articles en lien avec l’Halloween et à créer des recettes aux couleurs de cette effrayante fête.

Parmi tous les participants, huit personnes auront la chance de mettre la main sur un kilo de bonbons!

De plus, le Service des loisirs tiendra un Rall-O-Ween le 31 octobre à travers les rues de la Municipalité d’Adstock.

Sous forme de rallye, les citoyens et les familles sillonneront les différents secteurs afin de trouver les 10 joyaux de l’Halloween à l’aide d’indices.

Les personnes qui auront découvert l’emplacement de tous les joyaux auront la chance de gagner un cinq kilos de friandises.

Qui plus est, une licorne et une banane géante seront présentes en face de l’église du secteur Saint-Méthode pour remettre des bonbons aux enfants.

Le tout se réalisera en respectant les mesures sanitaires et de distanciation. En demeurant à l’intérieur de leur voiture, les personnes conserveront alors la même bulle familiale et pourront ainsi profiter de cette fête réinventée.

« Encore une fois, notre Service des loisirs a su innover dans ses activités tout en tenant compte du contexte de la pandémie. En tant que Municipalité, nous avons une responsabilité d’animer notre communauté et notre Service des loisirs remplit cette mission haut la main! Depuis quelques semaines, notre territoire s’est véritablement transformé aux couleurs et aux allures de l’Halloween et ça fait du bien. J’invite donc la population à participer aux activités ainsi qu’au Rall-O-Ween, tout en demeurant vigilant face aux consignes de distanciation. », de mentionner le maire de la Municipalité d’Adstock, Pascal Binet.

Bien que la direction de la Santé publique du Québec autorise la cueillette de friandises, la Municipalité d’Adstock informe ses citoyens que des mesures doivent être respectées.

Les enfants devront passer l’Halloween avec les personnes qui composent leur foyer uniquement. Ils circuleront dans leur quartier, à proximité de leur résidence.

Afin d’éviter toute projection de gouttelettes, il sera préférable de s’abstenir de chanter ou de crier devant les personnes qui remettent les bonbons. Une distance de deux mètres devra toujours être observée entre les personnes de familles différentes et le port du masque sera recommandé.

Pour les citoyens qui remettront des friandises, ceux-ci devront préparer des sacs individuels qui seront déposés à un endroit où les enfants se serviront tout en respectant la distance de deux mètres.

Une fois recueillis, les bonbons devront être mis en quarantaine pour une durée d’au moins 24 heures. Il est à noter que la brigade du Service de sécurité incendie assurera une présence dans les périmètres urbains durant cette journée.