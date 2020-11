Normal à trouble mental: entrevue vidéo avec l'auteur Anthony Cliche

Voir la galerie de photos

« Bonjour à tout le monde. Je vais bien. On a passé des temps difficiles, mais ça s’est replacé. Je suis actuellement préposé aux bénéficiaires et je travaille depuis un an », débute l’homme originaire de la Guadeloupe, le sourire aux lèvres.

Anthony Cliche était pompier volontaire lors de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Les images qu’il a vues cette journée-là ont laissé d’importantes séquelles sur sa santé mentale.

On lui a attribué plusieurs diagnostics psychiatriques depuis l’événement. Les manifestations de ces troubles s’apparentaient aux symptômes du stress post-traumatique.

« Je n’étais plus le même, je suis devenu vraiment endurci et je ne vivais plus mes émotions », explique Anthony Cliche en entrevue.

Anthony Cliche a dû séjourner dans l'unité de psychiatrie de l’hôpital de Saint-Georges. Cependant, ce dernier s’est enfui à plusieurs reprises du centre hospitalier.

En 2018, il a dû paraitre devant la justice pour des actes de vandalisme sur des équipements de Radio-Beauce. Il avait alors été jugé non criminellement responsable en raison de ses troubles mentaux.

Cependant, ce passé est derrière lui. Anthony est maintenant réintégré en société et oeuvre comme préposé aux bénéficiaires depuis le 5 novembre 2019.

Afin de raconter son histoire et laisser un message d’espoir, Anthony Cliche a écrit le livre « Normal à trouble mental » qu’il a lancé vendredi. Un livre, qu’il avoue, peut déranger, mais qui se veut positif .

« Je veux inspirer les gens à ne pas sombrer, car c’est vraiment possible », lance le préposé aux bénéficiaires.

Son livre est présentement disponible en quantité limitée à la Librairie Sélect de Saint-Georges. Vous pouvez toutefois commander l'article en vue des prochaines impressions.

Voyez l'entrevue avec Anthony Cliche dans cet article.