La chanteuse métal Axelle Doyon lance un premier album avec le groupe Principius

La chanteuse métal de Saint-Benoit-Labre, Axelle Doyon, a lancé le 5 novembre un premier album avec le groupe Principius.

Si c’est un premier opus avec cette formation, Axelle Doyon baigne dans l’univers de la musique depuis beaucoup plus longtemps. Elle a réellement fait le saut dans ce monde lorsqu'elle avait 20 ans.

Après un DEC en chant classique obtenu du Cégep de Sainte-Foy, elle a ensuite suivi des cours privés afin de bonifier son type de chant de prédilection: le chant guttural ou growl. C’est un type de chant très populaire dans les genres musicaux plus « agressifs » comme le métal et qui met l’accent sur des vocalises basses de gorge.

Au Québec, ce style de chant est rarement choisi par les filles.

« Quand les gens entendent gueuler une fille plutôt petite comme moi, le monde capote. Le stéréotype c’est que c’est les gars qui chantent ça », explique Axelle Doyon.

En ce moment, Axelle Doyon concentre son talent dans le groupe Principius. Le groupe est formé de Hugues Berger-Pelletier et Marc-Étienne Lebeau à la guitare, Julien Daunais à la basse.

Le groupe formé il y a un an, a pris peu de temps avant de lancer son premier album Lingering In Despair. Cet album que le groupe qualifie de « Death Metal mélodique » a été enregistré en cinq mois et la postproduction a été complétée en deux mois.

La composition et l’écriture de l’album se sont faites en groupe avec une implication importante du guitariste Hugues Berger-Pelletier. Pour sa part, Axelle a particulièrement travaillé sur le chant et les paroles.

Les thèmes abordés dans Lingering In Despair touchent des thèmes comme la maladie mentale, la dépression et la détérioration des relations humaines.

Sorti le 5 novembre, l’album est déjà disponible sur plusieurs plateformes numériques comme Bandcamp, Spotify ou Soundcould et est également disponible en CD pour les intéressés.

Vous pouvez écouter la chanson « Judgment Day » extraite de l’album Lingering In Despair dans cet article.