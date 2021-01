Une nouvelle campagne de financement des Amis du Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin vient d'être lancée sous le thème «Amener de l’eau au moulin»… malgré la pandémie! » avec comme objectif d'amasser la somme de 73 000 $.

Activité vitale au fonctionnement de l’organisme, cette campagne vise à récolter les dons qui lui permettent d’offrir une programmation d’expositions et d’activités culturelles pour les jeunes, les familles, les écoliers, les adultes et les ainés. Malgré le climat d’incertitude lié à la pandémie, la campagne 2021 est déjà bien amorcée et la réponse est franchement encourageante, selon les responsables.

Originaire de Lac-Etchemin et porte-parole de la campagne depuis plusieurs années, le comédien Denis Bernard encourage la population à appuyer le Moulin dans une capsule vidéo diffusée sur les médias sociaux.

Pour sa part, l’artiste Renald Brisebois a offert une œuvre originale d’une valeur 1000$ qui sera décernée par tirage au sort le 19 juin prochain parmi tous les Amis du Moulin ayant fait leur don de 40$ ou plus avant le 1er juin.

« Le Moulin La Lorraine reconnaît que les gens font preuve d’une formidable générosité et que de nombreuses personnes, de même que plusieurs entreprises, manifestent encore plus de solidarité en ces temps difficiles. Cet engagement est une grande source de motivation et une preuve que le Moulin doit continuer son travail de diffusion et d’éducation pour le développement des arts et de la culture dans la région », selon la directrice générale et artistique, Josée Marceau.

La contribution des Amis du Moulin permet d'offrir des activités à tarif minimal ou gratuitement et favorise l'accès à la culture pour tous. Rappelons que l’organisme ne bénéficie d’aucun financement d’état récurrent, le soutien au fonctionnement dépendant essentiellement de la Fondation Lorraine et Jean Turmel.

Pour devenir Ami du Moulin, il suffit de compléter le formulaire d'adhésion inclus dans la brochure de programmation (ou le télécharger du site web), libeller un chèque à l'ordre du Moulin La Lorraine et l'envoyer par la poste (1286, route 277, Lac-Etchemin G0R 1S0). Il est également possible de faire un don sécurisé en ligne au moulinlalorraine.ca ou de procéder par virement Interac. Un reçu aux fins de déductions fiscales est remis pour chaque don.