Un Prix Opus pour l'OSE et sa cheffe Dina Gilbert

L’Orchestre symphonique de l’Estuaire, sous la direction musicale de la Beauceronne Dina Gilbert, a remporté un prix spécial lors du 24e Gala des Prix Opus pour sa contribution à la diffusion de la musique classique auprès du jeune public. Une première dans l’histoire de l’OSE.

Remis par le Conseil québécois de la musique, les Prix Opus soulignent l’excellence et la diversité des musiques de concert au Québec. L’OSE a mérité le Prix Opus – Régions pour ses Réalisations Jeune Public 2019-2020 pour ses ateliers Chef 101 et ses Rencontres Web.

« C’est un bel accomplissement pour l’Orchestre symphonique de l’Estuaire. Il s’agit d’une reconnaissance importante de la part du milieu. Nous tenons d’ailleurs à remercier le Conseil québécois de la musique et la Fabrique culturelle de Télé-Québec pour leur contribution au rayonnement de la musique classique », a mentionné la cheffe d’orchestre Dina Gilbert, par voie de communiqué de presse.

Les ateliers Chef 101 permettent aux élèves des écoles primaires de s’initier aux techniques de base de la direction d’un orchestre à travers différents extraits du répertoire symphonique, grâce à un petit orchestre composé de sept musiciens de l’OSE. Pour la saison 2019-2020, neuf ateliers ont été offerts à plus de 2800 élèves du Bas-Saint-Laurent grâce à un soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Initiées en pleine pandémie, les Rencontres Web OSE invitent les élèves des écoles primaires à découvrir les multiples facettes du travail des musiciens et les bienfaits de la musique. Animées par la cheffe Dina Gilbert, les rencontres se déroulent en ligne et présentent le parcours et l’expérience d’une musicienne ou un musicien et leur instrument. Plus de 1125 élèves du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches ont participé aux Rencontres Web en 2020. Une nouvelle série de rencontres a été amorcée en 2021. Plus de 1500 élèves bas-laurentiens auront été rejoints d’ici la fin du mois de février.

« L’accès pour tous à la musique classique est un volet important de la mission de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire, tant par la présentation de concerts que d’activités pédagogiques. L’obtention de ce Prix Opus n’aurait pas été possible sans la participation et l’engagement de nos musiciennes, de nos musiciens et des écoles qui soutiennent des activités comme ces ateliers », a conclu Mme Gilbert.